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Travolge 18enne a Campobello di Licata e scappa, caccia al pirata della strada 

L'incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio e sulla dinamica dei fatti sono attualmente in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri,

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Campobello di Licata un ragazzo di 18 anni, alla guida della propria moto, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile. Il conducente dell’auto, invece di fermarsi per prestare aiuto al giovane ferito, si sarebbe allontanato immediatamente dal luogo dell’incidente lasciandolo a terra.

A seguito dell’impatto, il 18enne ha riportato diversi traumi e una frattura alla spalla. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale Santa Elia, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio e sulla dinamica dei fatti sono attualmente in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri, che stanno lavorando per identificare il veicolo coinvolto e il suo conducente. Nel frattempo, il legale che assiste il giovane ha formalmente richiesto l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è quello di analizzare le registrazioni effettuate nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 21 per raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile della fuga. Le immagini potrebbero rivelarsi decisive per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e consentire agli investigatori di risalire all’automobilista che avrebbe omesso di prestare soccorso dopo l’urto. Le indagini proseguono.

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