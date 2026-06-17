Polizia, domani esercitazione della struttura di negoziazione al Teatro Pirandello

Si svolgerà domani 18 giugno presso il teatro Pirandello di Agrigento, l’esercitazione semestrale della Struttura di Negoziazione di primo livello della Questura di Agrigento, un’esercitazione della Polizia di Stato finalizzata all’addestramento e all’aggiornamento professionale del personale specializzato nella gestione delle situazioni di crisi.L’attività consentirà di testare procedure operative e capacità di coordinamento nella gestione di situazioni di crisi complesse, confermando il ruolo strategico della negoziazione quale strumento per la risoluzione pacifica degli eventi critici. La Struttura di Negoziazione della Questura di Agrigento, istituita nel 2023, è composta da personale specializzato appartenente a diversi uffici della Polizia di Stato e opera in sinergia con le Squadre Interventi Critici (S.I.C.), impegnate nel supporto alle attività negoziali.L’esercitazione rappresenta un importante momento di verifica e aggiornamento professionale finalizzato a garantire elevati standard di efficienza operativa e di tutela della sicurezza pubblica.Per consentire il regolare svolgimento dell’attività addestrativa in condizioni di sicurezza, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità nell’area circostante il Teatro Pirandello di Agrigento, come previsto nell’ordinanza dirigenziale n. 181 del 15.06.2026 del Settore VII – Polizia Locale.

In particolare, durante lo svolgimento dell’esercitazione, l’area interessata sarà interdetta al traffico veicolare secondo le modalità e gli orari stabiliti dall’apposita ordinanza.