Al Teatro Panoramica dei Templi la cerimonia del Premio Buttitta

Sarà il Teatro Panoramica dei Templi, grazie alla preziosa collaborazione con il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, ad ospitare Giovedì 26 giugno 2025 ore 20:30, la XXVII edizione del “Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta”, promosso dal Centro Artistico, Culturale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino,

Sono stati oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell’arte e della cultura siciliana, hanno partecipato al Concorso letterario. Elaborati provenienti da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero, che sono stati esaminati dalle qualificate Giurie delle varie Sezioni del Premio.

Nel corso della serata, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, accanto ai premi del concorso letterario, saranno consegnati anche i “Premi Speciali – Ignazio Buttitta” destinati a donne, uomini, associazioni che si sono particolarmente distinti nel campo sociale, lavorativo, artistico, sportivo, culturale, del volontariato.

Questi i premiati: Claudia Caramanna, Magistrato di straordinario valore civile e professionale. Il suo lavoro, volto ad allontanare madri e figli da ambienti segnati dalla cultura mafiosa, ha offerto a molte famiglie la possibilità di costruire un futuro diverso, fondato sulla dignità, sull’educazione e sulla speranza

Francesco Torre, accademico di riconosciuto prestigio nei campi della geoarcheologia, della geomorfologia e della preistoria siciliana, figura di riferimento nel mondo dell’istruzione, della ricerca e della cultura.

Marco Divitini, autorevole interprete dell’arte fotografica contemporanea, per il suo pluriennale e appassionato impegno nella valorizzazione della fotografia quale strumento di espressione artistica, testimonianza culturale e racconto del territorio.

Felice Cavallaro, giornalista e scrittore, per i cinquant’anni di appassionato impegno professionale al servizio dell’informazione, della cultura e della verità.

Antonio Liotta, editore illuminato, fondatore della Casa editrice “Medinova”, per l’alto valore del suo impegno nella promozione della conoscenza, della storia e delle tradizioni della nostra terra.

Sergio Criminisi, artista e disegnatore agrigentino, per il talento, la sensibilità e la passione con cui ha saputo interpretare e raccontare, attraverso il linguaggio universale del disegno, la storia, i paesaggi, i volti e l’identità della sua terra.

Nataly Arancio, artista capace di trasformare la creatività in strumento di dialogo, memoria e impegno civile, per aver saputo coniugare sensibilità artistica, radici culturali e attenzione ai valori della libertà, dell’inclusione e dei diritti umani

All’Associazione Folklorica Culturale Tataratà, per il costante e prezioso impegno nella tutela, nella promozione e nella trasmissione alle nuove generazioni di una delle più autentiche, originali e significative espressioni della storia e del folklore siciliano.

Il Premio Speciale in ricordo “Antonio Patti”, figura di spicco nel panorama culturale siciliano e del “Premio Buttitta”, prematuramente scomparso, è stato assegnato al dott. Santo Pitruzzella, per aver saputo, nel corso della sua lunga attività di medico, coniugare competenza scientifica, rigore professionale e profonda sensibilità.

Questi i premiati del Concorso Letterario

Sezione Poesia.

1 Premio ex aequo: “Li morti nun morunu” di Giovanni Canzoneri – “N’ciatu r’amuri” di Giovanna Drago

2 Premio: “Munnu di Ramagghia” di Giuseppina Cassarà

3 Premio ex aequo: “Amuri miu” di Salvatore Gazzara – “La malasorti” di Rosanna Vicari

Sezione Cuntu

1 Premio ex aequo: “Figghiu e patri” di Giovanni Macrì – “La Pruvidenzia di Diu” di Rosa Di Martino

2 Premio: “Lu vespru sicilianu” di Emanuele Insinna

3 Premio: “ . . U “No” di Camiola Turinga” di Santina Paradiso

Sezione Libri

Saggistica Storica – ex aequo – Luigi Falletti – “Addio mia bella Addio. Storie di racalmutesi nelle guerre del ‘900” – Pasquale Cucchiara – “I prigionieri favaresi nella seconda guerra mondiale”

Saggistica Arte – Fabio Zarbo – “Il teatro Luigi Pirandello di Agrigento”

Saggistica – Beniamino Biondi – “L’isola che non c’è”

Romanzo Storico – Anna Maria Zizza – “L’estate della dolciera”

Romanzo Biografico – Virginia Asaro – “Le circostanze fragili. L’ombra di Pirandello”

Memoria – Liliana La Magra – “Il cibo di Rubik”

Poesia in Lingua – Margherita Rimi – “Restitutio ad integrum “.

Poesia in Lingua Siciliana – Giovanni Grasso – “A Matri Santissima da’ Catina. Terzine in lingua siciliana con testo a fronte”

Teatro – Lillo Crapanzano – “Na beddra famiglia”

Graphic Novel – Antonio La Torre Giordano – “Il giorno della civetta”

Tradizioni – Nino Barone – “Camurria. Parole che raccontano la Sicilia di tutti i giorni”

Romanzo Giallo – Giuseppe Macauda – “Indagini nel borgo”

Romanzo – Paolo Cuniberti – “La curva del tempo”