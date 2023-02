Porto Empedocle, esce a fare la spesa e i ladri gli svaligiano la casa

Esce per andare a fare la spesa e al ritorno trova la casa svaligiata. È successo in contrada Durrueli a Porto Empedocle nel pomeriggio di sabato. I ladri hanno approfittato dell’assenza di un quarantenne appartenente alle forze dell’ordine, allontanatosi con la sua famiglia per fare delle compere, e sono entrati in azione.

I malviventi hanno forzato un infisso posto al piano terra e hanno fatto irruzione nell’appartamento, Una volta dentro sono riusciti portare via soldi in contanti e monili d’oro. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, ammonterebbe a migliaia di euro. A fare la denuncia è stato il quarantenne che si è recato dai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili.