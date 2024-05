Porto Empedocle, in fiamme l’auto di un ristoratore: indagini 

Notte di fuoco a Porto Empedocle. L’automobile di proprietà di un ristoratore trentenne del posto è stata danneggiata da un incendio avvenuto nel quartiere dei Grandi Lavori. L’Audi Q5, in breve tempo, è stata avvolta dalle fiamme.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona che hanno notato il fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dal fatto accidentale al gesto doloso.