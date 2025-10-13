Apertura

Prima notte in carcere per il killer di Paolo, anche il padre in galera per tentato omicidio 

Gaetano Maranzano è figlio di Vincenzo ''Gnu Gnu'' Maranzano, condannato a dieci anni per tentato omicidio

Prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato ieri con l’accusa di avere ucciso nella notte tra sabato e domenica Paolo Taormina, 21 anni, nei pressi del Teatro Massimo. Il presunto omicida avrebbe ammesso ieri sera, durante l’interrogatorio del pm, di avere sparato a Taormina. Ha spiegato che nei giorni precedenti avevano avuto una lite, e che la vittima avrebbe importunato la sua fidanzata, ma questa versione è al vaglio degli investigatori. 

Gaetano Maranzano, il 28enne arrestato per l’omicidio di Paolo Taormina di 21 anni di Palermo, è figlio di Vincenzo ”Gnu Gnu” Maranzano, condannato a dieci anni per tentato omicidio dei rivali Giuseppe e Antonio Colombo, in una faida tra famiglie dello Zen esplosa per il controllo della droga. Con il padre, in passato, erano stati coinvolti anche Letterio e Pietro Maranzano, condannati rispettivamente a 12 e 10 anni di carcere per la sparatoria del 2021 che aveva lasciato due feriti gravi. Non solo. Lo stesso Gaetano Maranzano ha collezionato precedenti per rissa e spaccio di droga. In passato era stato anche raggiunto da un avviso orale del questore. 

