Prima notte in carcere per il killer di Paolo, anche il padre in galera per tentato omicidio 

Prima notte in carcere per Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano dello Zen arrestato ieri con l’accusa di avere ucciso nella notte tra sabato e domenica Paolo Taormina, 21 anni, nei pressi del Teatro Massimo. Il presunto omicida avrebbe ammesso ieri sera, durante l’interrogatorio del pm, di avere sparato a Taormina. Ha spiegato che nei giorni precedenti avevano avuto una lite, e che la vittima avrebbe importunato la sua fidanzata, ma questa versione è al vaglio degli investigatori.

Gaetano Maranzano, il 28enne arrestato per l’omicidio di Paolo Taormina di 21 anni di Palermo, è figlio di Vincenzo ”Gnu Gnu” Maranzano, condannato a dieci anni per tentato omicidio dei rivali Giuseppe e Antonio Colombo, in una faida tra famiglie dello Zen esplosa per il controllo della droga. Con il padre, in passato, erano stati coinvolti anche Letterio e Pietro Maranzano, condannati rispettivamente a 12 e 10 anni di carcere per la sparatoria del 2021 che aveva lasciato due feriti gravi. Non solo. Lo stesso Gaetano Maranzano ha collezionato precedenti per rissa e spaccio di droga. In passato era stato anche raggiunto da un avviso orale del questore.