“Promette posto di lavoro in cambio di 10 mila euro”, condannato 61enne

Un anno di reclusione e quattrocento euro di multa per aver promesso falsamente un posto di lavoro in cambio della somma di 10 mila euro. Lo ha disposto il tribunale di Sciacca che ha condannato Gaspare Abruzzo, 61 anni, di Santa Margherita Belice per l’accusa di truffa.

La vicenda risale al 2020 quando, secondo la ricostruzione, l’imputato avrebbe prospettato ad un uomo la possibilità di intercedere per far ottenere alla moglie un posto di lavoro all’Agenzia delle Entrate o all’ospedale di Sciacca. Per rendere ancora più credibile il tutto, il 61enne avrebbe anche mostrato delle lettere provenienti da uffici regionali facendosi consegnare 10 mila euro.