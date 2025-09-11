Quasi 200 chili di alimenti non tracciati, chiuso un panificio 

Circa duecento chilogrammi di alimenti non tracciati, e in minima parte anche mal conservati, e diverse irregolarità igienico-sanitarie. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas in un panificio in un piccolo comune della provincia di Agrigento.

I militari dell’Arma hanno effettuato una ispezione nell’attività commerciale riscontrando criticità che hanno portato alla chiusura dell’esercizio commerciale almeno fino a quando non saranno ripristinate le condizioni idonee. Al titolare, un sessantenne, è stata anche elevata una sanzione di 4.500 euro. Gli alimenti non tracciati sono stati sequestrati e distrutti.