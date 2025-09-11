Palermo

Anas, stasera chiuso al traffico svincolo uscita Termini Imerese su A19

Dalle ore 23 di questa sera e fino alle ore 3 di domani verrà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Termini Imerese nella carreggiata in direzione Catania

Dalle ore 23 di questa sera e fino alle ore 3 di domani verrà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Termini Imerese nella carreggiata in direzione Catania della A19. Lo rende noto l’Anas. “Tale circostanza si rende necessaria al fine di procedere al ripristino di una barriera incidentata presente sulla rampa. Anas effettuerà i lavori in orario notturno per evitare possibili disagi all’utenza”.

