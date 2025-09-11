Migranti, arrestati quattro presunti scafisti

La Squadra Mobile della Questura di Siracusa ha eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di 4 cittadini egiziani, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto domenica scorsa nelle coste della provincia.

Nei confronti dei quattro stranieri sono stati raccolti elementi indiziari, che dovranno trovare riscontro nel corso del dibattimento ove si formera’ nel contraddittorio tra le parti la prova, che consentono di accusarli di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quanto soggetti che hanno consentito la traversata e il successivo sbarco nelle nostre coste. Su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria competente, i quattro egiziani sono stati condotti in carcere.