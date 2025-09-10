Gela: donna ferita da un colpo di arma da fuoco esattamente come 4 anni fa

Una donna di 28 anni di Gela, si è presentata oggi pomeriggio in ospedale, con una ferita alla spalla provocata da un colpo di arma da fuoco. L’episodio si sarebbe verificato nei pressi di Montelungo, alla periferia della città. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.

La ragazza già l’8 settembre del 2021 era stata ferita ad un braccio dopo un litigio.

La 28enne non ha riferito nessun particolare ai carabinieri che indagano sull’episodio. Al momento non si esclude alcuna pista.