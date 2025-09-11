Palermo

Continua a perseguitare l’ex moglie, arrestato 49enne

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, hanno arrestato un49enne termitano, noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per evasione e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo nonostante il provvedimento, arbitrariamente si è allontanato dalla propria abitazione, recandosi presso un bar nei pressi della Stazione Ferroviaria di Termini Imerese; attività vicino al luogo dove lavora la moglie, alla quale inviava una fotografia sullo smartphone che lo ritraeva all’interno del bar. 

La vittima scossa dalla presenza dell’ex marito, ha subito allertato le forze dell’ordine ed i militari della Sezione Radiomobile, hanno prontamente verificato l’assenza dell’uomo dall’abitazione, per poi rintracciarlo a distanza di pochi minuti e ubriaco, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Termini Imerese ed a circa 50 metri di distanza dal luogo di lavoro della moglie. 

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, ha convalidato l’arresto e alla luce delle reiterate violazioni alla misura già applicata e più volte violata dall’indagato, ha emesso per quest’ultimo, l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere. Per il 49enne si sono aperte le porte della Casa Circondariale “A. Burrafato” di Termini.

