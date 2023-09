Raffica di sbarchi a Lampedusa, il Prefetto: “Superato il record di Agosto”

“Stiamo gestendo questa nuova raffica di sbarchi, i numeri sono ancora superiori rispetto a quelli dell’ultima ondata di sbarchi di migranti”. Lo ha detto all’Adnkronos il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, che sta seguendo da vicino gli sbarchi di oltre duemila persone in poche ore sull’isola di Lampedusa.

“Solo stamattina ci sono stati 68 sbarchi e il numero record di agosto era stato di 61 – dice – è chiaro che abbiamo superato quella punta. Ma stiamo gestendo tutto all’hotspot”. Poi il Prefetto fa sapere che si stanno organizzando le navi per trasferire i migranti da Lampedusa “in altri luoghi” e con il “ministero stiamo preparando le destinazioni finali”. Poi aggiunge: “I numeri sono certamente notevoli e la fatica c’è, però è il nostro lavoro”.

Sull’emergenza sbarchi è intervenuto anche l’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano: “Seguo con particolare apprensione e preoccupazione gli ultimi sviluppi degli sbarchi a Lampedusa. Alle competenti autorità in ambito regionale, nazionale e internazionale rivolgo un accorato appello a intervenire con tempestiva sollecitudine, per garantire una più̀ regolare gestione dei flussi di migranti in transito verso l’isola: una gestione che sia equamente rispettosa, tanto di coloro che – nella disperazione e nel bisogno – cercano rifugio nelle nostre coste, tanto di coloro che – con spirito umanitario, senso civico e carità cristiana – sono sempre stati pronti ad accoglierli, ma ormai non hanno più̀ le forze per farsene carico da soli. Alla comunità ecclesiale e civile di Lampedusa esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà. Facendo mie le parole dell’Apostolo, vi esorto a rimanere «costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera», certi di poter tornare – superata la prova – «lieti nella speranza» (cf. Rm 12,12). I disagi che in queste ore stanno interessando l’isola non spengano, ma accrescano ancora di più̀, l’altissima dignità che avete sempre dimostrato al Paese e al mondo intero nel «condividere le necessità dei santi», con il vostro essere «premurosi nell’ospitalità»