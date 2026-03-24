Ragazzo accoltellato a Sciacca, arrestato 38enne
Svolta nel tentato omicidio di un ventiseienne avvenuto lo scorso 14 marzo nel centro di Sciacca
Svolta nel tentato omicidio di un ventiseienne avvenuto lo scorso 14 marzo nel centro di Sciacca. I poliziotti del locale commissariato hanno arrestato un trentottenne del posto, Mario Di Benedetto. Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta della procura della Repubblica. Di Benedetto è un volto noto alle forze dell’ordine. Attualmente è sotto processo a Napoli per un giro di banconote false di una banda legata ai clan di camorra.
Negli scorsi giorni è stato anche condannato per furto alle Terme di Sciacca. L’accoltellamento è avvenuto lo scorso 14 marzo in via Cappuccini. Il movente è ancora poco chiaro. La vittima dell’aggressione, un ventiseienne, è stato colpito con diversi fendenti. A soccorrerlo è stato un passante che, senza aspettare l’arrivo dell’ambulanza, lo ha trasportato in ospedale. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.