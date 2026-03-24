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Ragazzo accoltellato a Sciacca, arrestato 38enne 

Svolta nel tentato omicidio di un ventiseienne avvenuto lo scorso 14 marzo nel centro di Sciacca

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Svolta nel tentato omicidio di un ventiseienne avvenuto lo scorso 14 marzo nel centro di Sciacca. I poliziotti del locale commissariato hanno arrestato un trentottenne del posto, Mario Di Benedetto. Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta della procura della Repubblica. Di Benedetto è un volto noto alle forze dell’ordine. Attualmente è sotto processo a Napoli per un giro di banconote false di una banda legata ai clan di camorra.

Negli scorsi giorni è stato anche condannato per furto alle Terme di Sciacca. L’accoltellamento è avvenuto lo scorso 14 marzo in via Cappuccini. Il movente è ancora poco chiaro. La vittima dell’aggressione, un ventiseienne, è stato colpito con diversi fendenti. A soccorrerlo è stato un passante che, senza aspettare l’arrivo dell’ambulanza, lo ha trasportato in ospedale. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere. 

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