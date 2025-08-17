Apertura
Raid nel terreno di un imprenditore agricolo, tagliati alberi di ulivo
Si tratta dell’ennesimo episodio del genere che si verifica in questa porzione della provincia di Agrigento
Raid nelle campagne dell’agrigentino. Ignoti malviventi hanno preso di mira l’appezzamento di terreno di un imprenditore agricolo di 79 anni in contrada Ciancimino, a Lucca Sicula. Almeno quattro gli alberi di ulivo ad essere danneggiati e tagliati. A fare la scoperta è stato il proprietario del terreno.
All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Il danno, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa mille euro. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili. Si tratta dell’ennesimo episodio del genere che si verifica in questa porzione della provincia di Agrigento.
Redazione
0 commenti