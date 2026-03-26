Rapina a mano armata a Canicattì, banditi fanno irruzione in una tabaccheria  

Rapina in una tabaccheria a Canicattì. Due banditi, con volto travisato da passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale in largo Aosta.

I malviventi si sono fatti consegnare il denaro custodito in cassa per poi fuggire con il bottino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno avviato le ricerche dei due soggetti. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della tabaccheria.