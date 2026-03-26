Apertura

Rapina a mano armata a Canicattì, banditi fanno irruzione in una tabaccheria  

Due banditi, con volto travisato da passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale in largo Aosta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Rapina in una tabaccheria a Canicattì. Due banditi, con volto travisato da passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale in largo Aosta.

I malviventi si sono fatti consegnare il denaro custodito in cassa per poi fuggire con il bottino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno avviato le ricerche dei due soggetti. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della tabaccheria.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Caltanissetta

Non ha abusato dei figli minorenni, assolto 47enne
Apertura

Rapina a mano armata a Canicattì, banditi fanno irruzione in una tabaccheria  
Agrigento

Maltempo, ancora temporali e freddo in Sicilia
Agrigento

Reinserimento sociale, istituzioni, terzo settore e imprese insieme per costruire inclusione
Agrigento

Tavolo tecnico per salvare il viale delle Dune, definite fasi operative dei lavori
Agrigento

Licenziamenti Tua, reintegrato il consigliere comunale Vaccarello 
banner italpress istituzionale banner italpress tv