Canicattì

Rapina a mano armata a Canicattì, banditi fanno irruzione in una tabaccheria  

Due banditi, con volto travisato da passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale in largo Aosta

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Rapina in una tabaccheria a Canicattì. Due banditi, con volto travisato da passamontagna e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale in largo Aosta.

I malviventi si sono fatti consegnare il denaro custodito in cassa per poi fuggire con il bottino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno avviato le ricerche dei due soggetti. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della tabaccheria.

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