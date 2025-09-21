Maxi incendio alla discarica Ecoface di Ravanusa, ingenti i danni





Maxi incendio a Ravanusa. Un rogo, divampato nella zona industriale del paese, sta devastando l’impianto di rifiuti Ecoface. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un cumulo di sterpaglie nei pressi della struttura e, in breve tempo, sono arrivate fin alla struttura.

Altissime le colonne di fumo che sono visibili a lunga distanza e che danno l’idea della gravità dell’episodio. Ben sette le squadre di Vigili del fuoco che stanno operando sul posto per scongiurare conseguenze ben peggiori anche alla luce che nell’impianto vengono trattati anche rifiuti speciali. Presenti anche i carabinieri della stazione di Ravanusa e della Compagnia di Licata. I danni sono ingenti.