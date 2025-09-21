Agrigento, ci ha lasciato anche Alessandra Montalbano

Ha lottato, forte e per tanto tempo. Purtroppo, alla fine, la bestia ha avuto il sopravvento e Alessandra ha lasciato la vita terrena. Alessandra Montalbano, 67 anni, moglie di Paolo Gallà e mamma di Alberto e Massimiliano, ci ha lasciati l’altra notte dopo una lunga malattia che ha contrastato con tutte le proprie forze. Moglie e mamma esemplare, è stata una donna imprenditrice nel settore della ristorazione.

Chi non ricorda lo storico Posto di ristoro in piena Valle dei templi gestito per tanti anni dalla famiglia Montalbano. Alessandra, insieme al marito Paolo, è stata la pioniera di un tipo di attività commerciale innovativa mai avuta ad Agrigento. Quando insieme al marito aprì in via Atenea lo storico American Bar la Galleria si capì subito che qualcosa di nuovo era nato nella città de Templi. Anni dopo l’attività commerciale continuò con il mitico pub Ristorante Pix, in via Empedocle; ed anche li novità e prenotazioni con tanto di tastiera situata sul proprio tavolo. Non c’è due senza tre. Ed ecco, dopo il Pix, la nascita del ristorante Pititto, in piazza Vadalà, dove attualmente, con grande successo, viene gestito dal marito Paolo e dal figlio Alberto.

Animalista convinta, per tanti anni è stata la responsabile provinciale dell’Enpa, Ente nazionale protezione animali. Ed anche li tanto amore, tanto amore, tanta passione, tanta dedizione.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Domenico.