Esordio show dell’Akragas, 5-1 all’Aragona in Coppa Italia

Un successo netto, che lancia la squadra di Seby Catania con entusiasmo verso il ritorno e conferma le ambizioni di un gruppo apparso compatto

Esordio show per l’Akragas: 5-1 all’Aragona in Coppa Italia Inizia nel migliore dei modi la stagione dell’Akragas SLP, che al “Totò Russo” di Aragona travolge i padroni di casa con un netto 5-1 nella gara d’andata del primo turno di Coppa Italia Promozione.

I biancazzurri partono fortissimo: dopo appena 2 minuti è Lopez a sbloccare il risultato, per poi firmare la sua doppietta al 10’. Al 35’ ci pensa il capitano Cipolla a calare il tris che indirizza la sfida. Nella ripresa l’Aragona prova a riaprirla trasformando un rigore al 48’, ma la reazione akragantina è immediata: ancora Lopez, al 51’, ristabilisce le distanze e mette a segno la sua tripletta personale.

A chiudere i conti ci pensa Noto al 68’, fissando il punteggio sul 5-1 finale. Un successo netto, che lancia la squadra di Seby Catania con entusiasmo verso il ritorno e conferma le ambizioni di un gruppo apparso compatto e determinato sin dalle prime battute della stagione.

