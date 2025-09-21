A Raffadali arriva un nuovo punto prelievi

In coincidenza con giorni dedicati al Fastucafest, la kermesse dedicata alla promozione del pistacchio DOP di Raffadali, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, insieme al “percorso salute” attivato con diversi stand in centro, ha aperto un nuovo punto prelievi, il diciassettesimo dei circa quaranta che progressivamente si avvieranno su tutto il territorio provinciale, proprio presso il comune agrigentino. L’inaugurazione del nuovo servizio stabile a Raffadali, avvenuta ieri, sabato 20 settembre presso il civico numero uno di via America, segue solo di qualche giorno quella avvenuta ad Aragona e conferma l’impegno dell’ASP di Agrigento di implementare le prestazioni sul territorio avvicinandole capillarmente all’utenza. Il punto prelievi (attivo a Raffadali nei giorni di martedì e giovedì in fase iniziale) è una sede territoriale dove i cittadini possono recarsi per effettuare il prelievo di campioni di sangue i quali vengono poi inviati al Laboratorio centralizzato aziendale dell’ASP di Agrigento per l’analisi. Questo modello organizzativo, parallelamente all’offerta privata, consente di mantenere alta la qualità e l’uniformità dei processi diagnostici, pur garantendo prossimità e facilità di accesso all’utenza.

“Con questo ulteriore passo in avanti – commenta il direttore sanitario dell’ASP di Agrigento, Raffaele Elia, presente al taglio del nastro – si centra un nuovo obiettivo della direzione strategica finalizzato a permettere ai cittadini di avvalersi dei servizi vicini a casa propria proprio come sancisce il decreto 77 del PNRR. L’ospedale si porta a casa delle persone permettendo loro di eseguire il prelievo ematico e ottenere poi il referto entro tempi brevi”. Per il direttore del Dipartimento delle Cure Primarie ASP, Ercole Marchica, si tratta di un “ulteriore tassello che viene inserito in quello che è il percorso della nuova assistenza di prossimità. Ciò consente un maggiore intervento di proattività ai medici medicina generale che immediatamente potranno inserire i loro assistiti della Casa della comunità presso il punto prelievi. La Casa della comunità spoke sarà attiva a Raffadali entro il 31 dicembre e, con medici famiglia, punto prelievi e altri servizi di diagnostica, anche in telemedicina, realizzerà appieno questa idea di prossimità”. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro: “ringrazio la Direzione ASP per l’attivazione di questo ed altri servizi futuri utili a dare una risposta concreta al bisogno di salute espresso dai cittadini raffadalesi”.