Morte Marco Chiaramonti: sarà lutto cittadino

“La nostra comunità piange la scomparsa prematura di Marco Chiaramonti, uomo affabile, generoso ed entusiasta. Lo si è apprezzato e si ricorda per il suo carattere coinvolgente, estroverso, sorgente di energia positiva. Colonna portante del Circolo Tennis, atleta appassionato e istruttore di tennis e padel, punto di riferimento per gli sportivi di ogni età, non solo un maestro nello sport ma anche un esempio di vita, di dedizione e costanza.

Lo afferma con un post su facebook il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè che aggiunge: “A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore, con la certezza che il ricordo di Marco resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e stimato”.

Con ogni probabilità, e ciò avverrà nelle prossime ore, il primo cittadino firmerà provvedimento di lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Circolo del tennis

Il Circolo del Tennis di Agrigento perde per sempre la sua anima: Marco Chiaramonti, maestro, amico fraterno e disponibile, motore di tutte le attività sociali del club. Più generazioni si sono avvicinate al tennis e al padel grazie alla sua passione, esperienza e singolare affabilità. Non perdiamo soltanto un grande maestro ma il cuore pulsante e insostituibile di questo circolo. La presidente, il direttivo, i soci, gli allievi, si uniscono al dolore dell’amata moglie Paola, della figlia Sofia e della madre Virginia”.

Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento

“Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, esprime profondo cordoglio a seguito della morte, vittima di un incidente stradale, di Marco Chiaramonti. “Conoscevo da tempo Marco – afferma Civiltà – tra noi vi è sempre stata sincera amicizia. L’ho apprezzato per l’intraprendenza, la preparazione sportiva, le competenze frutto della sua esperienza, e che poi ha reso a disposizione degli atleti più giovani, anima e cuore pulsante del Circolo tennis, carattere gioviale, coinvolgente, estroverso, purtroppo già afflitto dal dolore per la perdita del fratello Gabriele, anche lui, anni addietro, morto in un incidente stradale. Alla famiglia sentite condoglianze”.

Parco archeologico

“A seguito della tragica scomparsa di Marco Chiaramonti, vittima di un incidente stradale, e condividendo il sentimento di cordoglio della collettività agrigentina scossa da questo evento luttuoso, il direttore del Parco archeologo Roberto Sciarratta ha deciso di sospendere le iniziative previste nel pomeriggio di oggi nel contesto della rassegna “Moviti Fest. Le attività verranno riprogrammate in altra data”.