Regionali, Conte: “Liste Pd impresentabili, Schifani improponibile”

I motivi che hanno portato alla rottura dell’alleanza col Pd in Sicilia “sono sotto gli occhi di tutti: il Pd ha tradito in un solo mese un lungo percorso fatto insieme. A Roma ha scelto l’agenda Draghi rinnegando le lotte sociali e per l’ambiente: anche per questo ha fatto orecchie da mercante rispetto all’appello del Movimento per un’agenda essenziale per risolvere le urgenze del Paese. Poi ancora peggio: ha tentato furbescamente di scaricare su di noi la colpa di tutte le calamità nazionali puntando sul fatto che sotto quest’urto saremmo spariti a livello nazionale e in Sicilia avrebbero sfruttato ancor meglio i nostri voti”. Lo spiega Giuseppe Conte, intervistato dal sito Live Sicilia.

“Il resto – prosegue il leader M5S – è cronaca di questi giorni: troviamo francamente imbarazzante la loro insistenza nel voler infilare candidati impresentabili nelle liste. Il fatto che una personalità del valore di Caterina Chinnici abbia dovuto richiamare il Pd all’ordine sulla necessità di escludere dalle liste persone con procedimenti penali pendenti è indicativo della degenerazione in atto”. “Non possiamo candidare in Parlamento figure antimafia come Scarpinato e de Raho e poi accettare impresentabili in lista. Non possiamo prestarci a fare la foglia di fico del Pd per coprire logiche da vecchia politica, sacrificando i nostri principi”, rimarca l’ex presidente del Consiglio.

Quella di Renato Schifani alla guida del centrodestra in Sicilia è “una candidatura improponibile, che offende la Sicilia. Dalle sue posizioni politiche alle vicende giudiziarie, per ultima la vicenda Montante, per noi è il peggio che la politica possa proporre ai cittadini. Ma proprio per questo la risposta al centrodestra deve essere forte e coerente, improntata a valori di legalità, etica pubblica e giustizia sociale. E su questo siamo l’unica forza politica davvero credibile. Con Nuccio Di Paola garantiremo correttezza, cambiamento e schiena dritta”. Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervistato dal sito Live Sicilia.