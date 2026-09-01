Licata

Controlli antidroga a Licata, denunciate tre persone: due sono minorenni 

I militari dell’Arma, in particolare, si sono concentrati nel popoloso rione del “Bronx”, ritenuta storicamente una roccaforte dell’attività di spaccio

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

È di tre persone denunciate e 110 grammi di stupefacente sequestrato il bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri di Licata effettuati negli ultimi giorni. I militari dell’Arma, in particolare, si sono concentrati nel popoloso rione del “Bronx”, ritenuta storicamente una roccaforte dell’attività di spaccio.

Un trentenne è stato “pizzicato” a comprare droga da un pusher: il primo è stato denunciato per favoreggiamento mentre il secondo è riuscito a scappare. Due minorenni di Palma di Montechiaro, invece, sono stati sorpresi in possesso di 110 grammi di hashish sempre nel quartiere. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

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