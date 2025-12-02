Apertura

Rientra a casa, trova il marito morto e si rompe il femore scivolando: anziana salvata

Il fatto è avvenuto in un’abitazione a Canicattì. La donna, shoccata per la morte del marito e ferita, è stata salvata dai vigili del fuoco

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Rientra in casa, dopo aver fatto visita alla vicina al piano di sotto, ma trova il marito morto. Nel tentativo di chiamare i soccorsi scivola e si rompe il femore. Momenti di panico ieri in un’abitazione nel centro di Canicattì. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Un’anziana, shoccata per il decesso del coniuge e gravemente ferita, è stata salvata dai vigili del fuoco. Sono stati alcuni vicini a chiamare il numero unico di emergenza dopo aver sentito le urla di disperazione della donna.

I pompieri, unitamente ai carabinieri e al personale medico, sono riusciti ad entrare nell’appartamento. La donna è stata soccorsa e trasferita prima all’ospedale di Canicattì e poi al San Giovanni di Dio dove si trova ricoverata nel reparto di ortopedia. Per il marito, invece, non c’è stato niente da fare. Un malore gli è stato fatale. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Furto al supermercato nella notte, 43enne arrestato in flagranza
Ultime Notizie

Ai domiciliari sorpreso a spacciare, arrestato
AperturaIn aggiornamento

Ancora uno scandalo sulla sanità, 12 misure cautelari per mazzette nelle gare d’appalto 
Apertura

Sequestrati 40 chili di formaggi mal conservati, nei guai venditore ambulante di Favara
Agrigento

Occupano posti dei disabili nel parcheggio dell’ospedale, multe ai “furbetti”
PRIMO PIANO

Ragazzino sequestrato a Vittoria, scattano 3 arresti
banner italpress istituzionale banner italpress tv