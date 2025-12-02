Rientra a casa, trova il marito morto e si rompe il femore scivolando: anziana salvata

Rientra in casa, dopo aver fatto visita alla vicina al piano di sotto, ma trova il marito morto. Nel tentativo di chiamare i soccorsi scivola e si rompe il femore. Momenti di panico ieri in un’abitazione nel centro di Canicattì. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Un’anziana, shoccata per il decesso del coniuge e gravemente ferita, è stata salvata dai vigili del fuoco. Sono stati alcuni vicini a chiamare il numero unico di emergenza dopo aver sentito le urla di disperazione della donna.

I pompieri, unitamente ai carabinieri e al personale medico, sono riusciti ad entrare nell’appartamento. La donna è stata soccorsa e trasferita prima all’ospedale di Canicattì e poi al San Giovanni di Dio dove si trova ricoverata nel reparto di ortopedia. Per il marito, invece, non c’è stato niente da fare. Un malore gli è stato fatale.