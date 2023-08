Rissa a San Leone tra giovani, 18enne spruzza spray al peperoncino e tenta la fuga: arrestato

Una rissa tra un gruppo di giovani per cause in corso d’accertamento si è verificata dopo il concerto di Elettra Lamborghini a San Leone nel piazzale dell’eliporto.

La Polizia che si trovava sul posto ha subito bloccato la rissa; uno dei giovani ha tirato fuori lo spray al peperoncino e l’ha spruzzato addosso agli agenti e a quanti si trovano nelle vicinanze per poi tentare la fuga.

Il 18enne agrigentino, figlio di tunisini, è stato bloccato ed arrestato per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Sono in corso le identificazioni degli altri partecipanti alla rissa.