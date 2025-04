Rissa tra due gruppi di giovani in via Atenea, 18enne ferito con tirapugni 

Dalle parole all’azione in pochi istanti. Una rissa tra due comitive di giovani si è verificata nelle scorse notti in via Atenea, cuore pulsante di Agrigento. I gruppi si sono fronteggiati a pugni e calci davanti gli occhi increduli dei numerosi avventori dei locali della movida. Non è ancora chiaro il motivo della discussione.

Ad avere la peggio è stato un diciottenne agrigentino che ha riportato traumi sparsi al volto e al naso dopo essere stato colpito con un tirapugni in acciaio. Tirapugni che è stato rinvenuto dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione dei passanti, in una scalinata. I militari dell’Arma hanno anche identificato un diciassettenne che avrebbe partecipato alla rissa. Indagini sono in corso per individuare anche gli altri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere che insistono nella zona.