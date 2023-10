“Ruba 23 mila euro allo zio che lo stava ospitando in casa”: condannato agrigentino 

Otto mesi di reclusione e il pagamento di un risarcimento per aver rubato 23 mila euro allo zio che lo stava ospitando in casa. Il tribunale di Sciacca ha condannato A.S., 27 anni, per furto aggravato. La vicenda risale al marzo 2022. Il giovane avrebbe sottratto 23 mila euro da una cassetta in legno custodita in un armadio in casa dello zio. Quest’ultimo aveva deciso di ospitare il nipote nella sua abitazione già da qualche mese. Secondo quanto ricostruito, il 27enne avrebbe individuato il luogo in cui il parente custodiva il denaro e, approfittando di una sua momentanea assenza, sarebbe entrato in azione.

Dopo aver forzato la porta del ripostiglio avrebbe portato via il denaro. A fare la scoperta fu proprio lo zio che denunciò l’accaduto. Il tribunale, al termine del dibattimento, ha condannato l’imputato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di un risarcimento alla persona offesa di 30 mila euro. La parte civile è rappresentata dall’avvocato Lillo Santangelo.