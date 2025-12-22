Apertura

Ruba teca in oro in chiesa, denunciato disoccupato agrigentino 

È accaduto a Sciacca. A finire nei guai un trentottenne disoccupato di Menfi, adesso indagato per furto aggravato

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Si intrufola in chiesa e ruba una teca placcata in oro ma non ha fatto bene i conti con i carabinieri che, in breve tempo, lo hanno individuato e denunciato. È accaduto a Sciacca. A finire nei guai un trentottenne disoccupato di Menfi, adesso indagato per furto aggravato.

L’uomo si è recato nel pomeriggio di venerdì nella chiesa Beata Vergine del Carmelo. Una volta dentro ha notato il prezioso oggetto e lo ha rubato. Lanciato l’allarme, i carabinieri si sono messi immediatamente sulle sue tracce e, poco dopo, lo hanno individuato e denunciato. 

