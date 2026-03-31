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Santa Margherita di Belice, pretende denaro per lavori mai richiesti su un terreno: arrestato

Il 44enne deve rispondere di estorsione

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

A Santa Margherita di Belice, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne del luogo, ritenuto responsabile di estorsione. L’attività trae origine dalla denuncia presentata dalla vittima, proprietaria di un appezzamento di terreno in contrada “San Liborio”. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato avrebbe preteso, mediante minacce, il pagamento di 500 euro quale corrispettivo per lavori di scerbatura eseguiti arbitrariamente sul fondo, senza alcuna richiesta da parte del proprietario.
Successivamente, la vittima ha nuovamente denunciato altre minacce ricevute dall’uomo, che avrebbe avanzato un’ulteriore richiesta di denaro, pari a 100 euro, sempre in relazione ai medesimi lavori.
Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno predisposto uno specifico servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione della persona offesa. Nel corso dell’intervento, l’indagato è stato bloccato subito dopo la consegna del denaro ed è stato trovato in possesso della somma poco prima estorta.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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