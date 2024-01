Schianto a Palma di Montechiaro, 4 feriti in un incidente stradale: uno è grave 

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’ingresso di Palma di Montechiaro, all’altezza della “nuova” rotonda. Lo schianto, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra una Renault Clio e una Alfa Romeo. Il bilancio è di quattro feriti di cui uno in maniera grave.

Sul posto è stato fatto atterrare un elisoccorso che ha trasferito d’urgenza la persona all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Gli altri tre feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Licata. Presenti i Vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro ed il personale sanitario.