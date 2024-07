Schianto tra auto e furgoncino lungo la Ss115: cinque feriti

Incidente stradale lungo la strada statale 115 in contrata San Giorgio al km 130 in territorio di Sciacca. Uno scontro frontale tra un’auto e un furgoncino. Secondo una prima informazione ci sono cinque feriti, uno è rimasto bloccato tra le lamiere dell’auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirarlo fuori. Due ambulanze del 118 che si stanno occupando di trasferire i feriti presso il nosocomio più vicino; sul luogo dell’incidente sta per atterrare un elisoccorso. Gli agenti della polizia stradale si occupano della viabilità e dei rilievi.

Notizia in aggiornamento