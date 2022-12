Sciacca, ritrovato cane morto in un sacchetto vicino l’abitazione di Ignazio Messina: al via indagini

Un inquietante messaggio è stato mandato all’attuale presidente del Consiglio Comunale di Sciacca Ignazio Messina. Ieri pomeriggio davanti la sua abitazione in contrada Cutrone, a Sciacca, è stato ritrovato un sacchetto nero al cui interno si trovava un cane ucciso e in avanzato stato di decomposizione. Ad accorgersi del fatto è stato lo stesso Ignazio Messina di rientro nella propria abitazione. La testa del cane fuoriusciva dal sacchetto che è stato lasciato aperto. Subito sono stati avvertiti i carabinieri che sono giunti sul posto insieme al magistrato di turno. Anche la responsabile del servizio veterinario di Sciacca è intervenuta per cercare di risalire al proprietario del cane attraverso l’eventuale presenza di un microchip, ma l’animale non ne era provvisto. Stamattina Ignazio Messina si è recato presso la caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia. Non v’è dubbio che la famiglia di Messina è rimasta turbata da questo macabro ritrovamento. Al momento il Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione lasciando ai carabinieri il compito di accertare i fatti a tutela della propria incolumità. Ignazio Messina, è giusto ricordarlo, dopo aver sfiorato l’elezione a sindaco al primo turno nel giugno scorso, è ora impegnato nel ricorso al Tar per far ricontrollare le schede nulle di alcune sezioni.

SOLIDARIETA’ DEL SINDACO DI NARO

“L’inquietante gesto perpetrato ai danni del presidente del Consiglio comunale di Sciacca Ignazio Messina, riporta con prepotenza al centro del dibattito l’allarme lanciato dagli amministratori di questa provincia nelle scorse settimane rispetto al clima di odio sociale sempre più evidente che serpeggia nelle nostre comunità. Non è più accettabile che chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica, nei vari ruoli previsti, debba confrontarsi con episodi tanto gravi ed inquietanti. Adesso, basta”. Cosi il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.