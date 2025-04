Auto di scorta contro camion: due carabinieri feriti

In un incidente avvenuto poco fa nella galleria Fortolese, sull’A19 Palermo-Catania, nel territorio di Enna, sono rimasti feriti due carabinieri del servizio scorte. L’auto si è scontrata con un mezzo pesante. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso e si sono formate lunghe code.

In aggiornamento