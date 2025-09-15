Apertura

Scontro auto-scooter, 15enne in ospedale: denunciato automobilista positivo all’alcol test 

L’uomo, sottoposto ad alcol test, è risultato positivo con un tasso tre volte superiore a quanto consentito dalla legge

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di sabato in via Padre Girolamo, una strada del centro urbano di Cammarata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un quindicenne di San Giovanni Gemini. Il minorenne è stato sbalzato sul selciato e ha riportato traumi sparsi.

Un’ambulanza del 118 lo ha trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il conducente dell’auto – un trentacinquenne – è stato invece denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, sottoposto ad alcol test, è risultato positivo con un tasso tre volte superiore a quanto consentito dalla legge. 

