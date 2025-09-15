Eccellenza, esordio con il botto per il Licata: “manita” alla Folgore
Due vittorie e un pareggio all’esordio nel campionato di Eccellenza per le tre squadre agrigentine presenti nel girone A
Due vittorie e un pareggio all’esordio nel campionato di Eccellenza per le tre squadre agrigentine presenti nel girone A. Il Licata di mister Lillo Bonfatto passeggia sulla Folgore con un netto 0-5 in quel di Castelevtrano. Un avvio di stagione decisamente positivo per i gialloblù, tornati a disputare il torneo di Eccellenza a distanza di sei anni dall’ultima volta.
Vittoria e tre punti anche per il Kamarat che supera agevolmente – con il risultato di 3-0 – il San Vito Lo Capo. Al “Guerrera” di Sciacca i padroni di casa evitano la sconfitta grazie ad una rete di Pierce al 92º. I neroverdi pareggiano 1-1 contro il Marsala. Nel prossimo turno lo Sciacca andrà in trasferta a Bagheria. Il Licata ospiterà il Bagheria 1919 mentre il Kamarat il Marsala.