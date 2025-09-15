Calcio

Serie D, il Sambiase riacciuffa il Favara con un rigore

Finisce con il risultato di 1-1 la partita, valida per la seconda giornata del campionato di Serie D, tra Sambiase e Favara

Finisce con il risultato di 1-1 la partita, valida per la seconda giornata del campionato di Serie D, tra Sambiase e Favara. Un gol per tempo e posta in palio divisa equamente. La squadra di mister Infantino parte forte e, dopo aver sfiorato il gol al nono minuto con Kosovan, passa in vantaggio grazie ad uno splendido tiro di Piazza. La prima frazione si chiude con gli agrigentini meritatamente in vantaggio.

Nel secondo tempo i padroni di casa reagiscono e in più occasioni vanno vicinissima al pareggio: prima con Calabrò che sfiora il palo e poi con l’ex Palermo che colpisce un legno. Il pareggio è nell’aria e arriva al 72º su un calcio di rigore trasformato con freddezza da Sueva. Un punto a testa per le due formazioni. Il Favara sale in classifica a quota quattro punti dopo l’esordio vincente con la Reggina. Domenica prossima al “Bruccoleri” arriva il Milazzo. 

