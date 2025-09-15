Via Atenea, titolare di un locale della movida ferito con una bottigliata in testa 

Sarebbe andato in escandescenza al rifiuto del titolare di un locale della movida di somministrargli ancora alcolici. Così, dopo averlo insultato, lo ha colpito con una bottiglia in testa provocandogli una ferita per fortuna non grave. È successo nella notte tra sabato e domenica in un locale della movida in via Atenea, nel centro di Agrigento. L’aggressore, un trentenne immigrato residente in città, sarebbe già stato individuato dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito il titolare del locale si sarebbe rifiutato di servire ancora alcolici all’uomo, già in evidente stato di alterazione. Il trentenne, dopo aver aggredito il commerciante con un colpo di bottiglia alla testa, si è dileguato. Il titolare del locale è rimasto ferito alla testa, per fortuna non gravemente, rifiutando anche le cure in ospedale. Della vicenda se ne stanno occupando i poliziotti delle Volanti.