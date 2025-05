Scontro tra auto a Licata: quattro feriti

Sono 4 i mezzi coinvolti in un incidente stradale verificatosi a Licata all’altezza del bivio sulla Statale 115 in direzione di via Palma.

Un ferito ha riportato fratture ed è già stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altolpasso. Non è in pericolo di vita.

Altri tre feriti non sono invece in gravi condizioni e anche loro sono medicati dal personale medico in servizio. Sul posto Carabinieri, Polizia e ambulanze del 118.

La viabilità nella zona è stata momentaneamente interrotta in attesa di liberare la carreggiata dai veicoli coinvolti.