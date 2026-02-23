Apertura

Scontro tra due auto e un furgone lungo la Ss115: due feriti

Il sinistro si è verificato in località Bordea a Sciacca

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Due auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 115, in località Bordea, a Sciacca.

Il bilancio è di due feriti che sono stati trasferiti a bordo di un’ambulanza del 118 presso l’ospedale Giovanni Paolo II per le cure necessarie. Secondo le prime informazioni non versano in condizioni di pericolo.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le Volanti del commissariato di polizia di Sciacca che si sono occupati della dinamica del sinistro e di regolamentare il traffico che ha subito rallentamenti notevoli.

