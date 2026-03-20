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Scontro tra due auto: morto 46enne
La salma è stata estratta dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco
Un morto in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla Statale 115 Sud Occidentale Sicula, in territorio di Acate. La tragedia si è consumata in prossimità del ristorante La Picozza. Nello scontro tra una Fiat 500 e una Ford Focus è deceduto un cittadino albanese di 46 anni. La salma è stata estratta dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.
(foto Assenza)
Redazione
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