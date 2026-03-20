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Scontro tra due auto: morto 46enne

La salma è stata estratta dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Un morto in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla Statale 115 Sud Occidentale Sicula, in territorio di Acate. La tragedia si è consumata in prossimità del ristorante La Picozza. Nello scontro tra una Fiat 500 e una Ford Focus è deceduto un cittadino albanese di 46 anni. La salma è stata estratta dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati condotti  dai carabinieri.

 (foto Assenza)

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