Scontro tra due auto: morto 46enne

Un morto in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla Statale 115 Sud Occidentale Sicula, in territorio di Acate. La tragedia si è consumata in prossimità del ristorante La Picozza. Nello scontro tra una Fiat 500 e una Ford Focus è deceduto un cittadino albanese di 46 anni. La salma è stata estratta dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.

(foto Assenza)