Scontro tra moto, morto centauro di 45 anni

In uno scontro tra due moto è morto Fabio Frisone, 45 anni. L’incidente è avvenuto sulla A20 nei pressi dello svincolo di Barcellona in direzione Messina. Solo ferite per il conducente dell’altro mezzo, un quarantenne, che non è in pericolo di vita.

Fabio Frisone, dipendente della Caronte & Tourist al molo di Tremestieri, era benvoluto da tutti e la sua morte ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Era membro della Confraternita di Gesù e Maria del buon viaggio e faceva parte del gruppo dei portatori.

Il Cas, Consorzio autostrade siciliane, ha comunicato la chiusura della tratta tra Barcellona e Falcone, con uscita obbligatoria a Falcone per chi viaggia in direzione Messina.Sul posto 118 e Polizia stradale. Indagini in corso, a cura della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sulle cause dell’incidente.