Scontro tra auto e una Vespa, morto motociclista di 36 anni

Un motociclista di 36 anni Dario Matranga, è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto che dai primi accertamenti risulterebbe essere un’auto a noleggio con a bordo due turisti. Soccorso da personale del 118, il 35enne è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove però è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate nello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e polizia locale.