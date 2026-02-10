Sei lavoratori in nero su sette presenti, sospesa attività commerciale a Porto Empedocle 

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento per verificare il rispetto delle norme in materia amministrativa e sulla sicurezza dei luoghi.

I militari, unitamente ai colleghi del Nas, hanno eseguito una ispezione in una ditta che si occupa della commercializzazione di prodotti alimentari all’ingrosso a Porto Empedocle.

Al momento dell’accertamento sei lavoratori su sette presenti sono risultati sprovvisti di contratto e, dunque, in “nero”. Nei confronti del titolare, un sessantenne agrigentino, è scattata la denuncia a piede libero oltre che una sanzione per un importo complessivo di circa 35 mila euro.