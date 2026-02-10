Apertura

Sei lavoratori in nero su sette presenti, sospesa attività commerciale a Porto Empedocle 

Nei confronti del titolare, un sessantenne agrigentino, è scattata la denuncia a piede libero oltre che una sanzione per un importo complessivo di circa 35 mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento per verificare il rispetto delle norme in materia amministrativa e sulla sicurezza dei luoghi.

I militari, unitamente ai colleghi del Nas, hanno eseguito una ispezione in una ditta che si occupa della commercializzazione di prodotti alimentari all’ingrosso a Porto Empedocle.

Al momento dell’accertamento sei lavoratori su sette presenti sono risultati sprovvisti di contratto e, dunque, in “nero”. Nei confronti del titolare, un sessantenne agrigentino, è scattata la denuncia a piede libero oltre che una sanzione per un importo complessivo di circa 35 mila euro. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Sei lavoratori in nero su sette presenti, sospesa attività commerciale a Porto Empedocle 
Apertura

Gestione illecita di rifiuti, sequestrata una cava mineraria a Licata 
Trapani

“Morto in ospedale dopo due interventi chirurgici,” 12 medici a processo
Politica

Schifani nomina Duilio Alongi coordinatore per interventi maltempo 
Apertura

Due malori fatali a Favara, morti insegnante e una donna
Apertura

Minacciato con una pistola dentro casa, picchiato e derubato: 41enne condannato a 7 anni 
banner italpress istituzionale banner italpress tv