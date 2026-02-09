Politica

Futuro Democrazia cristiana, assemblea regionale a Caltanissetta

Si svolgerà domenica 22, a Caltanissetta, presso l'Hotel Ventura.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Assemblea regionale della Democrazia cristiana a Caltanissetta domenica 22, a Caltanissetta, presso l’Hotel Ventura. “Direzione Futuro” e’ il titolo scelto per la giornata, i cui lavori avranno inizio alle ore 10 e vedranno la partecipazione dei deputati regionali, del presidente regionale del partito, Laura Abbadessa, dei tre commissari regionali, Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, e dei dirigenti e delle delegazioni provenienti da tutta la Sicilia.

L’Assemblea regionale rappresenterà “un importante momento di confronto e di approfondimento politico-organizzativo, finalizzato a fare il punto sull’attivita’ del partito, sulle prospettive future e sulle principali sfide che attendono la Democrazia cristiana in Sicilia”. Sara’ una giornata di “lavoro e di partecipazione”, con l’obiettivo di “rafforzare il radicamento territoriale del partito e rilanciare l’azione politica in coerenza con i valori storici della Democrazia Cristiana, definendo strategie organizzative e prospettive future, in una fase decisiva di rilancio e consolidamento sul territorio”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia, Cracolici “A 40 anni dal Maxiprocesso tenere alta la tensione civile”
Cultura

Al giardino della kolymbethra si celebra San Valentino in modo speciale
Lampedusa

Migranti: 30 su un gommone alla deriva al largo di Lampedusa
Politica

Futuro Democrazia cristiana, assemblea regionale a Caltanissetta
Ultime Notizie

Frana a Niscemi, la Cisl mette a disposizione i servizi di supporto alla cittadinanza
Apertura

Due malori fatali a Favara, morti insegnante e una donna
banner italpress istituzionale banner italpress tv