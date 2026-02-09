Due malori fatali a Favara, morti insegnante e una donna

Un uomo, insegnante di 50 anni, è stato trovato morto all’interno di una abitazione in via Umberto a Favara. L’uomo, di origini favarese, viveva con la famiglia a Sambuca di Sicilia, insegnava a Caltanissetta e dal lunedì al venerdì, abitava nella casa di famiglia nella città dell’agnello pasquale. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo sarebbe deceduto a seguito di un malore. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solamente constatare il decesso; presenti anche i Carabinieri della locale tenenza che si stanno occupando di ricostruire la vicenda.

Sempre a Favara, una donna di 70 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della propria auto. Secondo una prima ricostruzione, la signora era ferma in macchina quando si è sentita male. Alcuni passanti, accortisi della situazione, hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione direttamente sul posto, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Per la donna non c’è stato nulla da fare.