Apertura

Due malori fatali a Favara, morti insegnante e una donna

In entrambi i casi i sanitari del 118, intervenuti sul luogo, hanno tentato di rianimare i pazienti con esito negativo

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un uomo, insegnante di 50 anni, è stato trovato morto all’interno di una abitazione in via Umberto a Favara. L’uomo, di origini favarese, viveva con la famiglia a Sambuca di Sicilia, insegnava a Caltanissetta e dal lunedì al venerdì, abitava nella casa di famiglia nella città dell’agnello pasquale. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo sarebbe deceduto a seguito di un malore. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solamente constatare il decesso; presenti anche i Carabinieri della locale tenenza che si stanno occupando di ricostruire la vicenda.

Sempre a Favara, una donna di 70 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno della propria auto. Secondo una prima ricostruzione, la signora era ferma in macchina quando si è sentita male. Alcuni passanti, accortisi della situazione, hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione direttamente sul posto, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia, Cracolici “A 40 anni dal Maxiprocesso tenere alta la tensione civile”
Cultura

Al giardino della kolymbethra si celebra San Valentino in modo speciale
Lampedusa

Migranti: 30 su un gommone alla deriva al largo di Lampedusa
Politica

Futuro Democrazia cristiana, assemblea regionale a Caltanissetta
Ultime Notizie

Frana a Niscemi, la Cisl mette a disposizione i servizi di supporto alla cittadinanza
Apertura

Due malori fatali a Favara, morti insegnante e una donna
banner italpress istituzionale banner italpress tv