Al giardino della kolymbethra si celebra San Valentino in modo speciale
Due biglietti al prezzo di uno per tutti gli innamorati che vorranno rilassarsi all'interno del giardino degli dei
Al giardino della kolymbethra all’interno della Valle dei Templi si celebra San Valentino in modo speciale. Per la giornata del 14 febbraio una promozione speciale per gli innamorati: due biglietti al prezzo di uno. Le coppie potranno immergersi nel giardino degli dei, tra gli odori e i profumi degli agrumi, osservare da lontano il Tempio dei dioscuri, e approfittare della visita alle Case Montana, di recente inaugurate.
“Per noi, l’amore è una cosa semplice. Abbiamo deciso di offrire una promo a tutti gli innamorati che potranno immergersi cosi in una lenta e romantica passeggiata”, si legge nella nota.
