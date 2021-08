Sequestrata maxi piantagione marijuana: denunciato 42 enne

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Carini una piantagione di canapa indiana. In particolare e’ stata individuata un’estesa coltivazione di marijuana nascosta tra la fitta vegetazione dell’agro carinese. Sequestrate oltre 260 piante di canapa indica, del terreno in cui insisteva la coltivazione e di materiale e prodotti chimici.

Le piante, di oltre due metri di altezza, si trovavano al punto di massima fluorescenza e risultavano pronte per essere raccolte per la successiva essiccazione e immissione sul mercato illegale che anima la “movida estiva”. Il terreno utilizzato per l’illecita coltivazione si estendeva per circa 7 are ed era provvisto di un sistema di irrigazione automatico che prelevava l’acqua da un limitrofo pozzo idrico. All’atto dell’intervento i finanzieri rinvenivano anche numerosi flaconi di fertilizzante di diverse marche necessari per la accelerare la crescita delle piante. Denunciato un 42enne, responsabile della coltivazione nel terreno, risultato da anni in stato di abbandono. Al termine del ciclo produttivo e del processo di essiccazione le piante avrebbero consentito di immettere nelle “piazze di spaccio” oltre 120 kg di marijuana con introiti per l’economia criminale superiori ai 350.000,00 euro