Si era allontanato da casa per poi farvi ritorno, morto il trentunenne Andrea Scicolone

Appena due giorni fa aveva fatto ritorno nell’abitazione di famiglia, dopo essersi allontanato per circa quarantotto ore senza dare proprie notizie. Nelle scorse ore, è deceduto il trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Sembra abbia avvertito un malore e sia stato accompagnato da un familiare al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Le sue condizioni si sarebbero aggravate fino al decesso. A questo punto, non sono da escludere approfondimenti investigativi.

“Mio nipote Andrea Giuseppe Scicolone, purtroppo ieri sera ci ha lasciati, gettando nello sconforto più assoluto l’intera famiglia. Non ci sono parole. Non si può morire a soli 31 anni per una sanità che ahimè, fa acqua da ogni parte e per colpa di precise scelte politiche dall’alto, e mi dispiace rilevarlo. La salute non può mai passare in secondo piano per nessuna ragione. Adesso correrà tra gli Angeli, ma è difficile far riprendere alla normalità una famiglia spezzata”, scrive lo zio sui social postando la foto con Andrea Giuseppe Scicolone.